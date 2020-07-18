شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه برصف شوارع عين شمس الرئيسية والفرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، برصف شوارع عين شمس، سواء الرئيسية أو الفرعية، معلنا أن أجهزة المحافظة ستبدأ بشارع عين شمس الرئيسى بالتنسيق مع مديرية الطرق.

من جانبه أكد اللواء كاهر هاشم، رئيس حى عين شمس، أن محافظ القاهرة أوصى بالإهتمام بملف الطرق بعين شمس، وعدم الاكتفاء برصف الشوارع الرئيسية فقط وتطوير ورصف الشوارع الفرعية أيضا، حيث وجه برصف شارع عين شمس واستكمال باقى الشوارع تدريجيا.

كان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم أعمال الإزالة الجارية للعقار رقم 34 شارع احمد عصمت بحي عين شمس وهو عقار مخالف مقام بدون ترخيص ومكون من 18 طابق حيث سيتم إزالة العقار حتى سطح الأرض .

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كما تفقد محافظ القاهرة أعمال ازالة الأدوار المخالفة بالعقار رقم 8 بشارع الكمال بحلمية الزيتون حيث ان العقار حاصل على ترخيص بناء ارضي و5 ادوار وقام مالكه ببناء 13 دور .

وأكد محافظ القاهرة للمواطنين ان الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وستتصدى بكل قوة لأي محاولة للبناء المخالف والعشوائي والازالة الفورية لها .

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للاتصال بالخط الساخن للمحافظة 15496 للإبلاغ عن اي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع اي عقار مخالف دون الرجوع الي الاحياء للتأكد من التراخيص حتى لا يخسروا أموالهم.

وأشار المحافظ إلى انه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها او موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة .