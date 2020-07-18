شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيران" تواصل جهودها الاحترازية بالمطارات المصرية تزامناً مع زيادة الحركة الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الطيران المدني جهودها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال زيادة عمليات التطهير والتعقيم لجميع المطارات المصرية والمرافق العامة والمنشآت التابعة للمطارات، وذلك تزامناً مع زيادة الحركة الجوية وعودة العمل بالمطارات بكامل القوة.

صرحت مصادر مطلعة بالطيران المدني، بأن المطارات المصرية كثفت خلال الفترة الراهنة حملات التعقيم والتطهير، تنفيذاً للخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها وزارة الطيران المدنى بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالقطاع، خاصة أن المطارات المصرية تشهد كثافة تشغيل عالية للرحلات الجوية منذ عودة الحركة الجوية بشكل طبيعي، حيث تتم عمليات تعقيم وتطهير مكثفة للمطارات المصرية بشكل يومي ومنتظم، وتشمل عمليات التطهير والتعقيم جميع مبانى وإستراحات الركاب فى صالات السفر والوصول والكاونترات، وجميع الأماكن التي تواجد الراكب بها فى المطار ومكاتب العاملين وذلك حفاظا على سلامة الركاب والعاملين.

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وأكدت المصادر، أن الشركة الوطنية مصر للطيران تقوم أيضاً بتعقيم طائراتها قبل كل رحلة، وذلك بالتعاون مع فرق الطب الوقائى التابعة لمصر للطيران حيث تشمل الإجراءات تعقيم قمرات القيادة ومقصورة الركاب والممرات والمقاعد ودورات المياة ومخازن الطائرات و الجسم الخارجى للطائرات ، بالإضافة إلي عمليات تعقيم وتطهير شاملة لكافة معدات خدمة الطائرات بكل أنواعها والسلالم وسيارات الركاب والركب الطائر وكافة معدات التشغيل والخدمة الأرضية وكذا سيارات الشركة سواء العاملة بالمهبط أو النقل البري الخاصة بخدمة العاملين.