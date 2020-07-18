شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى اليوم.. ما هو الأفضل فى الأضحية من أنواع الأنعام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما هو الأفضل فى الأضحية من أنواع الأنعام؟ سؤال أجابت عنه دار الافتاء المصرية، وجاء رد الدار كالآتى:

اختلف الفقهاء فى الأفضل فى الأضحية من أنواع الأنعام على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أفضل الأضاحى هى البدنة ثم البقرة ثم الشاة، وهذا قول الشافعية والحنابلة والظاهرية، وبه قال بعض المالكية.

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القول الثاني: أفضل الأضاحى هى الضأن ثم البقر ثم الإبل، وهذا قول المالكية المعتمد عندهم.

القول الثالث: أفضل الأضاحى ما كان أكثر لحمًا وأطيب، وهذا قول الحنفية، فالشاة أفضل من سبع البقرة، فإن كان سبع البقرة أكثر لحما فهو أفضل.

والقول الراجح فى هذه المسألة هو قول المالكية فى أن الأفضل فى الأضحية الغنم ثم الإبل ثم البقر؛ لأن النبى -صلى الله عليه وسلم- كان يضحى بالكباش من الغنم.