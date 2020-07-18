شكرا لقرائتكم خبر عن عشاق التين الشوكي في زمن كورونا.. يشترونه "دليفري" ويقشرونه بأيديهم (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التين الشوكي ثمرة غنية بالفيتامينات والمعادن، يحبها الكثيرون، ولها مذاق مختلف عن باقي الثمار.

ورغم أن قشرتها يملؤها الشوك، فإن بائعها يجني من ورائها رزقا كثيرا، حيث يبدأ ثمن طبق التين من 25 جنيها إلى 65 جنيها، على حسب عدد الثمار، ومكان البيع.

فإذا كانت منطقة راقية، فالثمرة يشتريها الفرد بـ 3 جنيهات، أما إذا كان المكان شعبيا، فيصل السعر إلى جنيهين ونصف.

والتقط ”الخليج 365” عددا من بائعي التين، وعددا من عاشقي مذاقه، والذي اختلفت آراؤهم بعد فيروس كورونا، حيث إنهم وجدوا انخفاضا في البيع تخوفا من الإصابة بالفيروس، نتيجه تقشير البائع الثمرة.

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وعقب عدد من البائعين، بأنه قبل كورنا كانت حركة البيع أفضل بكثير، وأنهم يأتون بتلك الثمرة من عدة مناطق، كأسوق المنيب والعبور وإمبابه.

ووجد ”الخليج 365” عددا من البائعين ملتزمين بالكمامة والجوانتى، حفاظا منهم علي صحتهم، وحتى لا يخشى المشترون من تناول التين منهم، وكنوع من النظافة.

وقالوا: البائع كان يأخذ كميات، والمشترون كانوا كثيرين خصوصا العرب ومواطني دول الخليج، فكان بالنسبة لهم ثمرة مميزة الطعم كثيرة الفوائد.

وعقب عدد آخر بأن حركة بيع التين الشوكي لم تتأثر، فحب التين الشوكي يتفوق على هاجس الإصابة من كورنا.

وأضافوا: "هناك من يشتري التين الشوكي بقشره، ويقومون بتقشيره في المنزل، خوفا من كورونا".

أما عاشقو التين الشوكي، فأكدوا قائلين "مين مايحبش التين، لا نخشي الإصابة مازلنا ناكله يوميا ويرسل دليفري إلى المنزل".