فريق التدخل السريع ينقذ طفل بلا مأوى بعد وفاة والدته وحبس والده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انقذ فريق التدخل السريع ببني سويف طفل بلا مأوى بمنطقه شرق النيل بجوار مبنى المحافظة القديم بناء على البلاغ الوارد من أهالى المنطقة بتواجد طفل بلا مأوى يفترش الرصيف ليلا ونهارا.. توجه الفريق لمكان تواجد الطفل وأجرى دراسة حالة له وتبين أنه يدعى ش. س. م ويبلغ من العمر 14 عاما ولا يوجد معه أى أوراق ثبوتية وهو من مواليد محافظة الفيوم والدته متوفية ووالده مسجون وترك المنزل لعدم وجود من يقوم برعايته. قام الفريق باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية مع الطفل ضد فيروس كورونا. Advertisements قام الفريق بعقد جلسة فردية مع الطفل وتعريفه بمخاطر وجوده بالشارع، كما نجح الفريق بإقناع الطفل استقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل ليتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية. ويتلقى فريق التدخل السريع بالوزارة شكاوى وبلاغات إنتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص والأطفال فاقدى الرعاية على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى بمواقع التواصل.

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