شكرا لقرائتكم خبر عن "صدر العباسية" تكرم الأطقم الطبية بالمستفى لتميزهم فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرَّم مستشفى صدر العباسية، اليوم السبت، الأطقم الطبية والإدارية والعاملين بالمستشفى؛ على مجهودهم خلال الفترة الماضية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

حضر احتفال التكريم الدكتور محمد شوقى مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، والدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، والدكتورة علا زيدان مدير عام منطقة غرب مدينة نصر الطبية.

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وخلال الاحتفال، تم الوقوف دقيقة حدادًا على روح شهيد العمل مصطفى على، وتكريم كريمته رنا مصطفى.

وقال الدكتور محمد عيد، مدير المستشفى، إن تكريم الفرق الطبية والإدارية بمستشفى صدر العباسية يأتي بعد مرور 120 يومًا من العمل البطولي ودورهم الرئيسي في خدمة المرضى وحماية بلدنا والدفاع عنها في مواجهة جائحة كورونا المستجد.

ووجّه "عيد" الشكر لكل أفراد منظومة العمل بالمستشفى وكل القيادات التي دعّمت المستشفى خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن المعركة ما زالت مستمرة في مواجهة الجائحة.