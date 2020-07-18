شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "فالصو" عن الشائعات: دول الخليج تقاطع إثيوبيا وانسحاب الزمالك من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم السبت 18 يوليو 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أنه تم إعادة تداول شائعة إصابة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية بفيروس كورونا المستجد، والتى نفاها البابا نفسه، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ردا على سؤال حول مدى صحة إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وقال إنها "شائعات كاذبة".

كما رصد موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تداول بعض التفاصيل غير الدقيقة على السوشيال ميديا، تخص السكن الاجتماعى، ونشر كراسات شروط غير صحية تخص وحدات "سكن مصر ودار مصر وجنة".

مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أكدت أن كراسات الشروط، المتداولة على السوشيال ميديا غير صحيحة على الإطلاق، وسيتم نشر كراسات الشروط ، غدًا الأحد ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري

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وتضمن تقرير "فالصو"، كشف هيئة الرقابة الإدارية، عن حقيقة الخبر المتداول عن ضبط كبير مفتشى التموين بمحافظة الاسماعيلية والتحفظ على مبلغ 13 مليار جنيه.

وقالت الهيئة: "في ضوء رصد المركز الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية قيام بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أخبار غير صحيحة تخص أعمال الهيئة، أو تنفيذ ضبطها لبعض القضايا نشر خبر كاذب عن ضبط كبير مفتشى التموين بمحافظة الاسماعيلية والتحفظ على مبلغ 13 مليار جنيه وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال نشر تلك الاخبار الكاذبة".

وتضمن تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم السبت أيضا، انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قطع الدول الخليجية للعلاقات مع إثيوبيا بعد تعنتها مع مصر والسودان فى مفاوضات سد النهضة، وهو الأمر الخاطىء تمامًا، حيث لم تعلن أى دولة خليجية قطع علاقاتها الاقتصادية مع إثيوبيا، بالإضافة إلى أن الخبر المشور بموقع الموجز لم يتضمن تلك المعلومات به، وتحدث عن بيان مجلس الوزراء السعودي، الذى أكد على "ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كل الأطراف".

وفى تقرير موقع فالصو، تداولت صفحات السوشيال ميديا ونشرت مواقع إخبارية معلومات بشأن انسحاب نادى الزمالك من الدورى، وأنه لن يشارك فى المباريات التى من المنتظر إقامتها فى أغسطس القادم، لكن الحقيقة جاءت على لسان رئيس نادى الزمالك، المستشار مرتضى منصور والذى نفى انسحاب الفريق الأبيض من الدوري الممتاز في موسمه الحالي 2019 /2020.

وقال رئيس الزمالك، خلال لقائه مع مسئولى جروبات وصفحات القلعة البيضاء في مقر النادي: :"لم أتحدث عن بطولة الدوري وعن مشاركة الفريق"، مؤكدا أن الفريق يؤدى تدريباته اليومية تحت إشراف الجهاز الفنى.