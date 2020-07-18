شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعرض إنجازاتها فى مجال الأنشطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، نشرته الدورية وذلك استجابة لتحديات التحول الرقمى فى ظل جائحة كورونا من خلال فيديو إخبارى يتضمن حصاد إنجازات جامعة حلوان فى مجال الأنشطة الدولية.

وأشارت الدكتورة ميادة بلال مدير المكتب، إلى أن النشرة الدورية كانت تصدر فى شكل ورقى مطبوع أو نسخة إلكترونية على الموقع الإلكترونى، ونظرا لتوجه الجامعة نحو التحول الرقمى فى ظل تداعيات جائحة كورونا وتخفيف الاعتماد على المطبوعات الورقية تنفيذا للإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشى الفيروس، فقد تم تطوير آلية الإعلان عن إنجازات المكتب لتتم وفق تقنية الفيديو video scribe.

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وتضمن الفيديو الفعاليات والأنشطة الخاصة بمجالات الحراك الأكاديمى ومنها تجديد وتوقيع اتفاقيات التبادل الاكاديمى مع جامعات لودفيجسبرج بألمانيا وكتانيا فى ايطاليا، ومجال الاتفاقيات والشبكات الدولية من خلال المشاركة فى أنشطة اتحاد الجامعات الافريقية، ومجال دعم المشاركة فى المشروعات الممولة دوليا من خلال تقديم الدعم الفنى فيما يخص التقدم بمشروعات إيراسموس والتعاون مع مركز دعم البحث العلمى لنشر ثقافة تطوير مشروعات دولية، بالإضافة إلى التعاون مع عدد من الجامعات الافريقية فى التقدم بمشروعات دولية.

وأخيرا مجال التعاون مع الهيئات الدولية فيما يخص الإعلان عن المنح الدولية المتاحة ومنها عقد ندوات بتقنية الفيديو كونفرانس بالتعاون مع هيئات فولبرايت، والأميدايست، وأونسى ساويرس، وبناء قدرات القيادات الجامعية فيما يتعلق بالتدويل من خلال استضافة خبير أمريكى من هيئة فولبرايت لتدريب العمداء والوكلاء ومديرى الكيانات الاستراتيجية المعنية بالتدويل .

واختتم الفيديو بمتابعة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة لجهود إعادة هيكلة أنشطة التدويل بجامعة حلوان كاستجابة لتحديات جائحة كورونا.