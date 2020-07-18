شكرا لقرائتكم خبر عن عاد من الموت بعد 135 يوما.. قصة مدرس الشرقية الميت الحى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واحدة من قصص الخيال وأحلام عودة الموتى حدثت بالفعل فى محافظة الشرقية، القصة بدأت بخبر وفاة محمد الجمال مدرس يبلغ من العمر 46 عاما، لكن خبر الوفاة جاء بعد اختفاء 3 أشهر عن الأسرة بسبب مرض نفسى أصابه منذ 4 سنوات.

وظلت زوجته وأبناؤه يبحثون عنه حتى عثروا على جثته فى أحد المستشفيات، دخلت الأسرة المشرحة وتعرفت عليه، حيث وجدت نفس الملامح والشعر الطويل والبشرة المجهدة بسبب الغياب عن المنزل لفترة طويلة، و بالفعل دفنوا الجثة.

لكن كيف عاد من الموت؟ لمعرفة كيف عاد الجمال إلى الحياة شاهد الفيديو التالى:

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