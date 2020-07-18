اللواء علي شلش حكمدارا للجيزة.. وترقية اللواء "شوقي" والإبقاء على "حمدان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تغييرات طفيفة أحدثتها حركة تنقلات الشرطة السنوية في قيادات مديرية أمن الجيزة، والتي اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اليوم السبت. وجدد الوزير الثقة في اللواء طارق مرزوق مديرا لأمن القطاع، واللواء محمود السبيلي مديرا للمباحث بعد النجاحات الأمنية خلال الفترة الأخيرة. وشملت الحركة تصعيد اللواء علي شلش مدير قطاع الغرب ليتولى منصب حكمدار الجيزة خلفا للواء رمزي البسيوني. Advertisements وتضمنت الحركة أيضا ترقية اللواء محمود شوقي ليتولى منصب نائب مدير أمن لقطاع بدرجة مدير عام، والإبقاء على اللواء رأفت حمدان مديرا لقطاع أكتوبر، والعميد محمد رسلان مساعدا لفرقة وسط أكتوبر. وتولى اللواء هشام صادق منصب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية قداما من مصلحة الحماية المدنية، وتصعيد اللواء محمد عامر ليترأس إدارة المرور خلفا للواء محمود عبد الرازق. يأتي ذلك فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة، إذ جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

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