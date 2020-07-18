ملابسات إنقاذ طفل سقط فى بالوعة أثناء اللهو بطائرة ورقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات سقوط طفل في بالوعة صرف أثناءه لهوه بطائرة ورقية. رصدت المتابعة الأمنية تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"لسقوط طفل فى العاشرة من عمره فى بالوعة صرف صحى بدون غطاء أثناء قيامه باللهو بطائرة ورقية. Advertisements وتبين للأجهزة الأمنية المعنية عدم قيد أى بلاغ بتلك الواقعة فى قسم الشرطة المختص، وتحديد الطفل والذى تمكن أهالى المنطقة من إنقاذه. بسؤال والده، أفاد أنه حال قيام نجله باللعب بطائرة من الورق وأثناء رجوعه للخلف سقط فى بالوعة الصرف الصحى التى كانت بدون غطاء إثر قيام أحد المقاولين القائمين بأعمال رصف الطريق بترك البالوعة دون غطاء. واتهم والد الطفل المقاول بالإهمال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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