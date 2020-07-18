"حركة وزارة الداخلية وحريق عقار الموسكي".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري وقائع عديدة خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم، السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

اللواء مصطفى البكري.. "مايسترو" مباحث التموين نائبا لمدير أمن الجيزة

منذ تخرجه في كلية الشرطة والتحاقه بالعمل الميداني عُرف بالحزم وتطبيقه للقانون لينال ثقة رؤسائه حتى ترقى، اليوم السبت، نائبا لمدير أمن الجيزة.

للاختصاص.. إحالة دعوى تتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامج "رامز مجنون رسمي" للاقتصادية

أحالت محكمة جنح العجوزة، اليوم السبت، نظر الدعوى التي تتهم كل من مالك قناة "إم بي سي" وليد الإبراهيم، والفنان رامز جلال، بتهمة الاعتداء على الحق الأدبي والمالي الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية؛ لاختصاصها بجرائم قانون حماية الملكية الفكرية، بحسب المحامي هاني سامح.

سحابة سوداء تغطي يمين محور 26 يوليو إثر حريق مخلفات

اندلع حريق هائل في منطقة مهجورة يمين محور 26 يوليو بمحافظة الجيزة، اليوم السبت.

رسميًا.. وزير الداخلية يصدر حركة تنقلات لقيادات الوزارة ومديري الأمن (الأسماء)

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة التنقلات والترقيات لضباط الشرطة على مستوى الجمهورية 2020، في ضوء تطوير منظومة العمل الأمني لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة؛ تماشيًا مع احترام حقوق الإنسان والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات وزارة الداخلية.

لرد المحكمة.. تعليق محاكمة نجلي السبكي بتهمة حيازة الكوكايين

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، تعليق محاكمة نجلي المنتج السينمائي أحمد السبكي "خالد وكريم"، في اتهامهما بحيازة مواد مخدرة لحين الفصل في طلب دفاعهما رد المحكمة.

كانت نيابة قصر النيل أمرت في سبتمبر الماضي بإخلاء سبيل خالد وكريم السبكي بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

وزير الداخلية يعتمد حركة التنقلات والترقيات لضباط الشرطة 2020

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية حركة التنقلات والترقيات لضباط الشرطة على مستوى الجمهورية 2020.

وتوجه مندوبو مديريات الأمن إلى شئون إدارة الضباط بمقر الوزارة لتسلم حركة الضباط تمهيدا لبدء تنفيذها.

وقال مصدر مطلع أن الحركة هذا العام، تضمنت ترقيات دفعات 1989 و1990 إلى رتبة اللواء، وترقية دفعات 93 و94و95 إلى رتبة العميد، و99 و2000 إلى رتبة العقيد، ومن 2004 إلى 2005 رتبة مقدم، و2010 إلى 2011 إلى رتبة رائد، و2016 إلى رتبة نقيب، و2019 إلى رتبة ملازم أول، ودفعة 2020 إلى درجة ملازم.

لنشرها فيديوهات خادشة.. تجديد حبس فتاة "التيك توك" ريناد عماد 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، حبس ريناد عماد فتاة "التيك توك"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامها بالاتجار بالبشر والإعلان عن نفسها لممارسة البغاء.

المعاينة الأولية: ماس كهربائي وراء حريق عقار الموسكي - (صور)

رجحت المعاينة الأولية لحريق عقار بمنطقة الموسكي أن يكون ماس كهربائي في أحد المحال التجارية المتواجدة في العقار أدي لاشتعال النيران وامتدادها لباقي العقار.

دون إصابات.. الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق بشارع الموسكي- (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب في العقار رقم 15 شارع الموسكي مع شارع الشواذلية بحي الموسكي دون إصابات أو وفيات.