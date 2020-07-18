حركة الداخلية.. والي مديرًا لأمن البحيرة و"عويضة" لتنفيذ الأحكام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة التنقلات السنوية، اليوم السبت، بعد اعتمادها من قِبل المجلس الأعلى للشرطة.

وشملت الحركة تولي اللواء محمد والي مديرًا لأمن البحيرة، واللواء خالد ابراهيم مدير لأمن دمياط، واللواء منتصر عويضه مدير إدارة تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، واللواء وائل نصار مديرًا لمباحث أسيوط واللواء حمدي هاشم وكيل الإدارة العامة لمباحث السياحة، واللواء غالب مصطفى مدير الإدارة العامة لمباحث السجون، واللواء محمود عبدالرازق مديرًا للإدارة العامة للمرور، واللواء سيد سلطان حكمدار لأمن الدقهلية، واللواء عصام يس مديرًا لأمن الأقصر.

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وأبرز ما جاء في الحركة تعيين اللواء خالد شلبي مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ، واللواء رضا سويلم مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن، واللواء هشام عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء دكتور محمود الجمسي مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين، واللواء عاطف مهران مساعد الوزير لمنطقة سيناء، واللواء محمود العبودي مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

كما شملت الحركة تعيين اللواء حازم حماد مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة، واللواء دكتور مصطفى العدوي مساعد الوزير لقطاع الوثائق واللواء حسام الخولي مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، واللواء محمد عبد العزيز مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار، واللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، وكذلك اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية.

وجاء فيها أيضا اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، واللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، واللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد توفيق مدير أمن الوادي الجديد، واللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، واللواء مدير أمن جنوب سيناء واللواء محمود أبو عمرة مدير أمن البحر الأحمر، واللواء طارق الزواوي مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.