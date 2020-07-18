ضبط 34 متهمًا بحوزتهم أقراص ومواد مخدرة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية، لضبط تجار المواد المخدرة، والقضاء على بؤر تجارة المخدرات، بكافة أنحاء المحافظة.

وتمكن رجال المباحث خلال الحملة، من ضبط 34 متهمًا بحوزتهم كميات من الأقراص المخدرة، والهيروين، والاستروكس، والحشيش، بالإضافة إلى هواتف محمولة، ومبالغ مالية.

واعترف المتهمون أنها من حصيلة بيع المضبوطات، كما اعترفوا باستخدام الهواتف في التواصل مع عملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.