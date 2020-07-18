اللواء مصطفى البكري.. "مايسترو" مباحث التموين نائبا لمدير أمن الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

منذ تخرجه في كلية الشرطة والتحاقه بالعمل الميداني عُرف بالحزم وتطبيقه للقانون لينال ثقة رؤسائه حتى ترقى، اليوم السبت، نائبا لمدير أمن الجيزة.

اللواء مصطفى البكري ضابط شرطة ذاع صيته خلال فترة ترؤسه إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة، حتى بات اسمه معروفا للقاصي والداني، ولاسيما العاملون في الأنشطة التجارية ما بين المصانع والمخازن والمحلات أيضا.

ضربات ناجحة وجهها "البكري" لمهربي الدقيق والمواد البترولية والتموينية المدعمة من قبل الدولة، وإحباط بيعها في السوق السوداء.

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لم تقتصر جهود ضابط مباحث التموين على الأسواق التجارية فقط، بل شملت مصانع "بير السلم" والمخازن وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن غير المرخصة لما تمثله من خطورة على صحة المواطنين، وهو ما ظهر جليا عام 2016، بضبط 62 طن كاتشب وصلصة طماطم بهم حشرات وديدان داخل مصنع شركة القاهرة للصناعات الغذائية (هاينز) بالمنطقة الصناعية الثانية بأكتوبر.

نشاط مدير مباحث التموين بالجيزة السابق وضعه في مكانة بارزة ضمن خيرة ضباط مباحث التموين على مستوى الجمهورية الامر الذي ترجمته حركة تنقلات جهاز الشرطة العام الماضي بنقله إلى الإدارة العامة لشرطة التموين.

على مدار عام كامل، نجح "البكري" في ضبط قضايا مميزة حظي معها بإشادة مساعد وزير الداخلية للإدارة حتى صدر قرار بترقيته لرتبة لواء وتصعيده لمنصب نائب مدير أمن الجيزة، اليوم السبت، ضمن حركة التنقلات العامة للعام الجاري.