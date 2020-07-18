الإداري يقضي بعدم اختصاصه باستبعاد حزب الثورة من الترشح لمجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم الاختصاص النوعي في نظر الدعوى المقامة من أسامة أحمد فؤاد المحامي وكيلًا عن سيد محمد حسن محمود رئيس حرب الثورة، يطالب بوقف قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بعدم أحقية حزب الثورة ضمن الأحزاب التي يسمح لها بالترشح لمجلس الشيوخ، وإحالتها المحكمة الادارية العليا بلجنة شئون الأحزاب.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 47067 لسنة 74ق، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بصفته.

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وقال المدعي في دعواه، أن حزب الثوره تم إشهاره بتاريخ 2011/10/17 وأن الطاعن محمد حسن محمود وكيل المؤسين الرئيسي ورئيس الحزب الحالي، بموحب اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في يوم 2019/10/18.

وتابع المدعى، إن حزب الثورة تقدم بعدد من المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ، إلا أن الأعضاء المتقدمين لمجلس الشيوخ فوجئوا بعدم قبول اللجنة العليا للاانتخابات لأوراق ترشحهم، على زعم أنه لا يوجد اسم حزب الثورة ضمن الأحزاب التي يسمح لها بالترشح وذلك بناء على الخطاب الصادر من لجنة شؤون الأحزاب.

وأضاف المدعي، أن الحزب قائم وله وجود على أرض الواقع، ولا يوجد حل لهذا الحزب أو وقف أو تجميد لعضويته، وهذا المنع يعد مخالفة دستورية صريحة.