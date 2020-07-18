محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أرسل الأزهر الشريف بخطاب للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يتضمن رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المعروض على مجلس النواب، مؤكدة أن مواد هذا المشروع تخالف الدستور المصري، وتمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.
وينشر (الخليج 365) نص مشروع القانون المقدم من النائب أسامة العبد و60 نائبًا، والذي انتهت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، من الموافقة عليه تمهيدًا لمناقشته في الجلسة العامة للبرلمان غدًا الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعتراض الأزهر.. ننشر نص قانون تنظيم دار الإفتاء قبل مناقشته غدًا في البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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