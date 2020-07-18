"الطيران المدني": مواصلة حملات تعقيم المطارات تزامنًا مع زيادة الحركة الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت وزارة الطيران المدني مواصلة جهود مواجهة فيروس كورونا، من خلال زيادة عمليات التطهير والتعقيم لجميع المطارات والمرافق العامة والمنشآت التابعة للمطارات، تزامنًا مع زيادة الحركة الجوية وعودة العمل بالمطارات بكامل القوة.

وقالت مصادر مطلعة بالطيران المدني إن المطارات كثفت حملات التعقيم والتطهير، تنفيذًا للخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها وزارة الطيران المدني، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالقطاع، خاصة أن المطارات تشهد كثافة تشغيل عالية للرحلات الجوية منذ عودة الحركة الجوية بشكل طبيعي، تتم عمليات تعقيم وتطهير مكثفة للمطارات المصرية بشكل يومي ومنتظم، وتشمل عمليات التطهير والتعقيم جميع مباني واستراحات الركاب في صالات السفر والوصول والكاونترات، وجميع الأماكن التي تواجد الراكب بها في المطار ومكاتب العاملين، حفاظًا على سلامة الركاب والعاملين.

وأضافت المصادر أن شركة مصر للطيران تقوم أيضًا بتعقيم طائراتها قبل كل رحلة، بالتعاون مع فرق الطب الوقائي، وتشمل الإجراءات تعقيم قمرات القيادة ومقصورة الركاب والممرات والمقاعد ودورات المياة ومخازن الطائرات والجسم الخارجي للطائرات، بالإضافة إلى عمليات تعقيم وتطهير شاملة لكافة معدات خدمة الطائرات بكل أنواعها والسلالم وسيارات الركاب والركب الطائر وكافة معدات التشغيل والخدمة الأرضية، وسيارات الشركة سواء العاملة بالمهبط أو النقل البري الخاصة بخدمة العاملين.