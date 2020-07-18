​​قيادي بـ"مستقبل وطن": عودة مجلس الشيوخ إضافة قوية للحياة النيابية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



قال عبدالرحيم كمال، القيادي في حزب مستقبل وطن، إن عودة الغرفة التشريعية الثانية (مجلس الشيوخ)، يعد استعادة حقيقية لقيمة تشريعية مهمة وإضافة قوية للحياة النيابية في مصر، لاستكمال خطة الإصلاح السياسي.

وأضاف كمال في بيان له، اليوم السبت، إن ثنائية البرلمان أو نظام المجلسين معمول به في عدد من الدول المتطورة، نظرًا لأنه يمثل ضمانة أساسية للإنجاز في العملية التشريعية بطريقة صحيحة، حيث تتم دراسة ومناقشة مشروعات القوانين المهمة بتأن واستفاضة في كلا المجلسين الأمر الذي يصعب تحقيقه عند الأخذ بنظام المجلس الواحد، مشيرًا إلى أنه يزيد من إنتاجية السلطة التشريعية ويسمح بالمزيد من الرأي والرأي الأخر ويلعب دورًا مهمًا في إحياء الحياة السياسية.

وأشار إلى أن عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يبلغ 192 دولة، وتعتمد 173 دولة على نظام البرلمان ذو الغرفتين، ما يسهم في ترسيخ الدعائم الديمقراطية ودعم التعددية الفكرية في هذه الدول.

وطالب كمال، الناخبين بضرورة المشاركة السياسية وممارسة حقهم الانتخابي طبقا لما كفله لهم الدستور والقانون، وأن يتوجهوا الي صناديق الاقتراع لإبداء الرأي وأختيار من يرونهوا مناسبا في تمثيلهم تحت قبة الشيوخ.​

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