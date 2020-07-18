أخبار مصر | على رأسهم محمد عمارة.. صور مرشحي القائمة الوطنية "من أجل مصر" لانتخابات الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر على رأسهم محمد عمارة.. صور مرشحي القائمة الوطنية "من أجل مصر" لانتخابات الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365، على صورة مرشحى القائمة الوطنية "من أجل مصر" في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، عن الدائرة الثانية التى تمثل "قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد"، والتي تضم المرشحين التالى أسمائهم:

"المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، نادر نسيم، حنان عبد الحميد، وليد محمود فوزى المليجى، أحمد محمد شراني عيد، فرج فتحى فرج على، طارق مصطفى حسانين عبدالله، عمرو عزت محمد السيد، محمد رمضان سيد، المستشار محمد عمارة، سهير عبدالسلام حنفى".

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بالإضافة إلى أمل محمد رمزى، محمد منير خليل، وائل الأمير، مصطفى عبد العزيز جمعة، عبد القادر الجارحى، وليد طه، منى الخشاب، محمد السيوطى، على ماهر، هند جوزيف، حسنين توفيق، رشا المهدى، هانى عبد الشهيد، طارق رسلان، أحمد عبد الماجد، أسامه الهواري.

جدير بالذكر أن القائمة استقرت على اختيار" كليوباترا" رمزا انتخابيا، واختيار يوسف الحسينى متحدثا رسميا باسمها ويضم التحالف الانتخابى 11 حزبا، هى: مستقبل وطن، الشعب الجمهورى، الوفد، المصرى الديمقراطى، مصر الحديثة، التجمع، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، الحركة الوطنية، وحزب الحرية المصرى وحماة الوطن، انتهى من تقديم قائمتى قطاع القاهره وجنوب ووسط الدلتا، وقائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، وجار الانتهاء من تسلم القائمتين المتبقيتين.