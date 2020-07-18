شكرا لقرائتكم خبر عن «وادي الجمال» تودع الدلو والحبل.. وتستخدم الطلمبات لرفع مياه الآبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدلًا من الدلو والحبل، نجح عدد من الباحثين فى إدارة محمية «وادى الجمال» بمرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، فى تطهير آبار المياه الجوفية، باستخدام مولدات الكهرباء وطلمبات الرفع، لتوفير مياه الشرب للأهالى وسقى الإبل والأغنام.

وبجانب دور إدارة المحميات الطبيعية بمحمية «وادى الجمال» فى حماية وصون المكونات الطبيعية البرية والبحرية من حيوانات ونباتات برية وكائنات بحرية وشعاب مرجانية مهددة بالانقراض، نجحت إدارة المحمية فى رفع المستوى المعيشى للسكان المحليين داخل نطاق المحمية مع الحفاظ على تراث المكان الطبيعى والبيئى، ومساعدة الأهالى فى التغلب على ظروف حياتهم اليومية والمعيشية والاستقرار وعدم الترحال بشكل متكرر بحثا عن المياه، بالاشتراك مع بعض جمعيات الأهلية، وإحدى الشركات الخاصة، فى تطهير آبار المياه الجوفية فى المحمية «وادى الجمال»، باستخدام الأدوات والمعدات الحديثة بدلا من استخدام الطرق التقليدية، وذلك كمشاركة مجتمعية لمساعدة السكان المحليين فى المحمية.

وأعرب عدد من الأهالى المقيمين بالمحمية عن فرحتهم بهذه الخطوة كونها توفر مصدرا دائما لمياه الشرب، مما يساعدهم على الاستقرار وعدم الترحال والتنقل بحثا عن المياه.

أيمن قرباوى، الباحث البيئى بمحمية وادى الجمال، قال إن حرفة رعى الإبل والأغنام، المصدر الوحيد لأغلب الأهالى والسكان المحليين بالصحراء الشرقية، خاصة قاطنى قطاعات المحميات الطبيعية، لذلك قامت إدارة المحميات الطبيعية بالاشتراك مع بعض الجمعيات الأهلية كمشاركة مجتمعية بعملية تطهير آبار «وادى الجمال» واستخدام طلمبات الرفع ومولدات الكهرباء فى سقاية الإبل والأغنام، للمساعدة على استمرار حرفة الرعى وتخفيف معاناة السقاية عليهم، بالإضافة إلى الانتهاء من تطهير جميع آبار المحمية لمساعدة الأهالى فى مصدر رزقهم الوحيد وإقامة خزانات بجوار الآبار لتخزين كميات كبيرة من المياه، وكذا تم وضع خطة من إدارة المحمية للقيام بعمليات تطهير لباقى آبار المياه، لتكون صالحة للشرب والاستخدام وتوفير روافع ومولدات كهرباء تساعد فى إتمام المهمة.