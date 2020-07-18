شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم محمد سليمان.. 10 مرشحين تقدموا لخوض انتخابات «الشيوخ» في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الصحفي محمد السيد سليمان، عضو نقابة الصحفيين، بأوراق ترشحه إلى لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، في محكمة البحر الأحمر الابتدائية، السبت، قبل ساعتين من إغلاق باب الترشح.

وبذلك يصل إجمالي من تقدموا بأوراق ترشحهم في البحر الأحمر إلى 10 مرشحين، هم: «عبدالله حسن، ومحمد سعيد الدابي، ومحمدعطا الزمر، وأحمد عبدالمبدى، وعثمان أبوالعباس، ومحمد بشير، وأحمد عبدالشافي، ومحيى العبادي، وشاذلي عبداللطيف، ومحمد السيد سليمان».

وتفحص لجنة تلقي الطلبات أوراق الترشح بعد أن حددت مكتبًا خاصًا لتلقى الطلبات من الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ ومقرها محكمة البحر الأحمر الابتدائية، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، حفاظا على سلامة المواطنين.

وتضم محافظة البحر الأحمر بالكامل دائرة واحدة في انتخابات مجلس الشيوخ بداية من مدينة رأس غارب شمالا حتى مدينة حلايب جنوب المحافظة، على أن تضم الدائرة بالكامل مرشحين أحدهما فردي وآخر قائمة.