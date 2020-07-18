شكرا لقرائتكم خبر عن قبول أوراق 40 مرشحًا فرديًا لخوض انتخابات «الشيوخ» في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قبلت لجنة متابعة الانتخابات بمحكمة سوهاج الإبتدائية، برئاسة المستشار فرج إبراهيم الحداد، أوراق 16 مرشحا جديدا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية بدائرة المحافظة. وبلغ عدد المرشحين المقبولين لخوض الإنتخابات على المقاعد الفردية بدائرة المحافظة قبل غلق باب الترشيح، السبت، 40 مرشحا، بينهم 5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، وسيدة واحدة. والتزم المتقدمون بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد منذ دخولهم باب المحكمة الرئيسي حتى الإستقرار بالقاعتين المخصصتين لتلقي طلبات الترشح بالطابق الثاني. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 86,474

تعافي 27,302

وفيات 4,188

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