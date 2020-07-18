شكرا لقرائتكم خبر عن «التدخل السريع» ينقذ طفلا بلا مأوى بعد وفاة والدته وحبس والده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنقذ فريق التدخل السريع ببني سويف، السبت، طفلا بلا مأوى بمنطقة شرق النيل، بجوار مبنى المحافظة القديم، بناء على البلاغ الوارد من أهالي المنطقة بتواجد طفل بلا مأوى يفترش الرصيف ليلا نهارًا.

وتوجه الفريق لمكان تواجد الطفل وأجرى دراسة حالة له، وتبين أنه يدعى «ش.س.م»، ويبلغ من العمر ١٤ عامًا، ولا يوجد معه أي أوراق ثبوتية، وهو من مواليد محافظة الفيوم والدته متوفاة ووالده مسجون، وترك المنزل لعدم وجود من يقوم برعايته، وقام الفريق باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية مع الطفل ضد فيروس «كورونا».

وعقد الفريق بعقد جلسة فردية مع الطفل وتعريفه بمخاطر وجوده بالشارع، كما نجح الفريق بإقناع الطفل باستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل ليتلقى كل أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية.