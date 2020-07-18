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شكرا لقرائتكم خبر عن علي جمعة: يجب تكاتف المجتمع المدني وأهل الخير لإنجاح مشروعات التنمية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد الدكتور على جمعة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر الخير، مفتي الجمهورية السابق، على أهمية تكاتف المجتمع المدني وأهل الخير والإعلام من أجل نجاح مشروعات التنمية في مصر قائلاً: «يجب أن نتكاتف حتى يغير الله حالنا إلى أحسن الأحوال».
جاء ذلك على هامش افتتاح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يرافقه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمحاسب علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، لعدد 6 مزارع للإنتاج الحيواني بقرية صفط خالد بمركز إيتاى البارود في محافظة البحيرة، والتى تضم نحو 6000 رأس ماشية وتوفر 300 فرصة عمل للشباب ضمن خطة إعادة تأهيل 51 مزرعة تابعة لوزارة الزراعة.
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