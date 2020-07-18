شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تكشف خطة تطوير حدائق القناطر الخيرية: تضم أشجارًا فريدة ونادرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن حدائق الري في القناطر تعتبر من أجمل الحدائق في منطقة دلتا النيل، وتبلغ مساحتها 68 فدانًا موزعة على 10 حدائق وتابعة للوزارة.

وأوضح السباعي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن عملية تطوير حدائق القناطر الخيرية استمرت على مدار الفترة الماضية من بجهود ذاتية، من جانب العاملين والاستشاريين من جانب الوزارة وتم إجراء أعمال الصيانة للحدائق، وأصبحت مجموعة منها جاهزة لاستقبال الزائرين بعد اتخاذ قرار من جانب الجهات المختصة بإعادة فتح الحدائق.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن حدائق القناطر الخيرية تضم أشجارا فريدة ومعمرة ونادرة مثل النخيل المملوكي، وغيرها من الأشجار التي تبلغ عمرها أكثر من 100 عام.