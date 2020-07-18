شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: توجد قوائم انتظار لتوزيع «البط المسكوفي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن مشروع «البط المسكوفي» حقق نجاحًا كبيرًا فى المحافظة وأن المحافظة وزعت البط المسكوفي على 7 آلاف قرية وتابع للقرى، مشيرًا إلى وجود قوائم انتظار لاستلام البط المسكوفى.

وأوضح محافظ البحيرة أن المشروع يحقق دخلاً يصل إلى 3300 جنيه للسيدة المربية خلال الدورة الواحدة لتربية البط المسكوفى والتى تستغرق 100 يومًا.

جاء ذلك على هامش افتتاح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يرافقه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمحاسب علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، لعدد 6 مزارع للإنتاج الحيواني بقرية صفط خالد بمركز إيتاى البارود في محافظة البحيرة، والتى تضم نحو 6000 رأس ماشية وتوفر 300 فرصة عمل للشباب ضمن خطة إعادة تأهيل 51 مزرعة تابعة لوزارة الزراعة.

وزير الزراعة ومحافظ البحيرة ورئيس مؤسسة مصر الخير يفتتحون 6 مزراع إنتاج حيوانى فى البحيرة

وزير الزراعة ومحافظ البحيرة ورئيس مؤسسة مصر الخير يفتتحون 6 مزراع إنتاج حيوانى فى البحيرة

وزير الزراعة ومحافظ البحيرة ورئيس مؤسسة مصر الخير يفتتحون 6 مزراع إنتاج حيوانى فى البحيرة

وزير الزراعة ومحافظ البحيرة ورئيس مؤسسة مصر الخير يفتتحون 6 مزراع إنتاج حيوانى فى البحيرة