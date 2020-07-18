شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: «الجائحة أثبتت حاجتنا للطبيعة أكثر من احتياجها لنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن جائحة كورونا هى نداء للعالم بأننا نحتاج إلى الطبيعة أكثر من احتياجها لنا، وإنه فى ظل مرور ٧٥ عامًا على إنشاء الأمم المتحدة؛ يجب الانتباه إلى أن الفيروس أكد على ضرورة استعادة النظام البيئى، انطلاقًا من أن صحة البشر نابعة من صحة كوكب الأرض ولا يمكن الفصل بينهما.

وأضافت فى كلمتها خلال الجلسة الصباحية للشق الرفيع المستوى للمنتدى السياسى الذى حمل عنوان «تعددية الأطراف بعد جائحة كورونا: ما هى طبيعة الأمم المتحدة فى ذكرى مرور ٧٥ عاما على إنشائها؟»، والذى انعقد عبر خاصية الفيديو كونفرانس، أنه من الضرورى الربط بين كل من قضايا تغير المناخ وتدهور الأراضى والتنوع البيولوجى، وشددت على ضرورة عدم الفصل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على البيئة داخل أروقة الأمم المتحدة؛ لضمان استدامة البيئة على كوكب الأرض، وذلك لن يأتى بدون الوضع فى الاعتبار عدم الفصل بين قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجى والتصحر، ودعم الأمم المتحدة للترابط بين تلك الاتفاقيات.

وتابعت وزيرة البيئة، أن هناك فرصتين ذهبيتين يجب اغتنامهما للقيام بذلك، هما خارطة الطريق لما بعد ٢٠٢٠ للتنوع البيولوجى والتى يتم إعدادها الآن من خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى؛ وهى فرصة جيدة لدمج موضوعات تغير المناخ والتصحر فى خارطة الطريق، والفرصة الثانية تكمن فى قمة الطبيعة التى سيتم استضافتها فى الأمم المتحدة فى سبتمبر، وهى فرصة حقيقية للدعم السياسى رفيع المستوى للموضوعات الخاصة بالتنوع البيولوجى.

وأكدت فؤاد، على أن مصر ملتزمة من أجل إخراج خارطة طريق شاملة ومتوازنة وعادلة لتحدث فرقا كبيرا فى طريقة إدارة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مضيفة أنه يجب النظر إلى أصحاب المصلحة خارج دوائر الأمم المتحدة وهم القطاع الخاص والقطاع المصرفى والشباب، لدورهم المهم والضرورى فى دعم القضايا البيئية ودمجها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للخروج بأجيال تعى تمامًا أهمية الحفاظ على صحتهم من خلال الحفاظ على صحة كوكب الأرض.

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، فى كلمته، أنه فى الوقت الذى نجتمع فيه للتفكير فى مستقبل التعددية، فإن العالم يعانى من كارثة عميقة فقد أغرقتنا جائحة كوفيد 19 فى أزمة صحية واقتصادية حادة لم نشهدها منذ قرن، ومن المرجح أن تتراجع الآثار الاجتماعية والاقتصادية لسنوات مقبلة.

Advertisements