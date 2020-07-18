شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأسبق: علماء مصر والعالم يواصلون الليل بالنهار للوصول للقاح آمن لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن موجة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، بدأت في الانحسار، حيث شهدت المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي انخفاض نسبة الإشغال في الرعايات المركزة بمعدل ٤٠٪.

وأضاف حاتم، في تصريحات صحفية السبت، أن أعداد المرضى انخفضت في مستشفيات العزل التابعة للجامعات بنسبة ٥٠٪، ولا يوجد قائمة انتظار، وهذا فيما يتعلق بالحالات المتوسطة وشديدة الخطورة.

وأوضح أن أغلب الحالات الموجودة في المستشفيات الجامعية الآن من الدرجة المتوسطة، لافتا إلى ضرورة التزام المواطنين والأطقم الطبية بكل الإجراءات الاحترازية، تحسبا لموجة ثانية من الفيروس المستجد، مشيراً إلى أن العلماء والباحثين في مصر والعالم يواصلون الليل بالنهار للوصول للقاح آمن وفعال لعلاج فيروس «كورونا»، وأقربهم للظهور لقاح جامعة أكسفورد، وعدة لقاح من دول مثل روسيا.