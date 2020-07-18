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شكرا لقرائتكم خبر عن «أول العالم في تصدير الموالح» .. وزير الزراعة: زيادة الصادرات رغم «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، زيادة الصادرات المصرية، أنه رغم وجود أزمة ركود عالمية بنسبة تتراوح ما بين 25%- 30% بسبب فيروس كورونا المستجد، إلا أن الصادرات الزراعية المصرية زادت بنحو 3.6 مليون طن، وأن قطاع الزراعة المصرية أثبت أهميته خلال أزمة فيروس كورونا وأنه يتمتع بقدر كبير من المرونة.
وأكد «القصير» أن مصر حققت المركز الأول على مستوى العالم فى تصدير الموالح، والمركز الثالث على مستوى العالم فى تصدير البطاطس، وذلك رغم الارتباك فى عمليات نقل البضائع بسبب فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك على هامش افتتاح الوزير يرافقه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمحاسب علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، لعدد 6 مزارع للإنتاج الحيواني بقرية صفط خالد بمركز إيتاى البارود في محافظة البحيرة، والتى تضم نحو 6000 رأس ماشية وتوفر 300 فرصة عمل للشباب ضمن خطة إعادة تأهيل 51 مزرعة تابعة لوزارة الزراعة.
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