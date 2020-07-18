شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: إدخال التكنولوجيا الحديثة في مزارع الإنتاج الحيواني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى صياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، إنه تم تطوير ورفع كفاءة مزارع وزارة الزراعة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قام اليوم، السبت بافتتاح 6 مزارع للإنتاج الحيواني، تضم نحو 6000 رأس ماشية وتوفر 300 فرصة عمل للشباب.

وأضاف أن الخطة الثانية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تطوير 51 مزرعة، ويتم العمل بشكل مستمر على الانتهاء منها بهدف سد الفجوة من اللحوم.

وكشف مصطفى صياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، أن الـ6 مزارع التي تم افتتاحها اليوم بعد تطويرها من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة مع منح كل شاب في المشروع 20 رأس ماشية بقرض فائدته 5%.

وأكد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإدارة أصول الدولة بالكامل وتشغيلها بكفاءة عالية، وهو ما تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حاليا عبر تطوير ورفع كفاءة مزارع الوزارة بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

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