شكرا لقرائتكم خبر عن مصور: بدء عودة الأفراح وجلسات التصوير بعد توقف دام بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المصور محمد رمضان إنهم بدأوا العودة إلى العمل وممارسة مهنة التصوير من جديد بعد توقف دام عدة أشهر بسبب استمرار جائحة كورونا.

وأضاف «رمضان»، في تصريحات تلفزيونية، إن جلسات التصوير بدأت بالعودة مرة أخرى بعد انقطاع دام لأشهر، إضافة لعودة الأفراح والمناسبات الاجتماعية المختلفة، مما يحسن وضع المهنة التي عانت من التدهور بسبب الجائحة لعدة أشهر.

وأوضح رمضان أن فترة التوقف تسبب لمهنة التصوير في خسائر عديدة، وأنه استطاع تعويض فترة التوقف بالكورسات والدورات التدريبية لتعليم الشباب مهنة التصوير باحترافية.