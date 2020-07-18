شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتبرع بكبائن تعقيم لمواجهة فيروس «كورونا» في الغربية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبرع النجم محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، بعدد من كبائن التعقيم لمحافظة الغربية ومركز شباب محمد صلاح ومستشفى نجريج في بسيون.

واستقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، السبت، أسرة النجم بحضور والده صلاح غالي وشقيقه نصر، وعدد من أصدقائه، والمهندس محمد قورة، مصمم الكبائن.

وقال محافظ الغربية إن النجم محمد صلاح أصبح رمزا وقدوة حسنة للشباب، معربًا عن شكره للنجم العالمي على ما يقدمه من مشروعات خيرية لأهالي محافظة الغربية.

من جهته، قال صلاح غالي، والد محمد صلاح، إنه لن يتأخر أبدًا في دعم جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى تبرعه بكبائن تعقيم وأجهزة أكسجين لمركز بسيون.

فيما قال المهندس محمد قورة، مصمم كبائن التعقيم، إنه صمم الكبائن على أحدث طراز خصيصا للنجم محمد صلاح لمساعدة الدولة في محاربة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح يتبرع بأحدث كبائن التعقيم لمحافظة الغربية

نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح يتبرع بأحدث كبائن التعقيم لمحافظة الغربية

نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح يتبرع بأحدث كبائن التعقيم لمحافظة الغربية