شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد»: نسعى لأن نكون الوسيلة الأولى لنقل الركاب والبضائع في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن وسائل النقل لا سيما السكة الحديد تحظى باهتمام خاص من رئيس الجمهورية.

وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن المستهدف أن تصبح السكك الحديدية الوسيلة الأولى لنقل الركاب والبضائع في مصر.

وأضاف أنه تم استلام 300 عربة من أصل 500 عربة متعاقد عليها للدرجة الثالثة، مؤكدا أن المستهدف وصول 266 جرارًا جديدًا خلال عامين.

ولفت رسلان إلى أن هناك 38 قطارًا جديدًا جاهزة للعمل خلال الفترة المقبلة وستعمل على الخطوط الرئيسية.