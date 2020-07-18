شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس حركة تنقلات «الداخلية».. الدفع بالشباب للمناصب القيادية والتنفيذ أول أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة التنقلات والترقيات لضباط الشرطة على مستوى الجمهورية 2020، وذلك عقب انتهاء قطاع شؤون الضباط بالوزارة من اعداد الحركة وتصديق المجلس الأعلى للشرطة على الترشيحات والتنقلات الضباط السنوية، والتى اتسمت بتصعيد القيادات الوسطى لتولى المناصب القيادية والدفع بالعناصر الشابة لتجديد الدماء ورفع كفاءة الجهاز الأمنى.

كما تضمنت الحركة الدفع بقيادات لتطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكل صور وأشكال الجريمة.

وجاءت أبرز مؤشرات الحركة منها:

تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالي :

تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.

وتضمنت تعيين اللواء خالد شلبى مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ، واللواء رضا سويلم مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن، واللواء هشام عبدالحميد مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء الدكتور محمود الجمسى مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين، واللواء عاطف مهران مساعد الوزير لمنطقة سيناء، واللواء محمود العبودى مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، واللواء حازم حماد مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة، واللواء مصطفى العدوى مساعد الوزير لقطاع الوثائق، واللواء حسام الخولى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، واللواء محمد عبدالعزيز مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار، واللواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم.

كما تضمنت الحركة اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، واللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، واللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، واللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد، واللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، واللواء أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء، واللواء محمود أبوعمره مدير أمن البحر الأحمر، واللواء طارق الزواوى مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، واللواء عاصم داهش مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، واللواء محمد زمزم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، واللواء ناصر محى الدين مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، واللواء سامح الرجباوى مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء يحيى عبدالكريم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واللواء الدكتور هشام قدرى مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، واللواء محمد الصروى مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى، واللواء ناجح زكى مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وراعت الحركة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.

وتشمل الحركة ترقية عدد كبير من الضباط خاصة من الرتب الصغرى، بالإضافة للترقية والمد في الرتب العليا بأعداد بهدف ضخ دماء جديدة وشابه في كافة مجالات العمل الأمني.. وتم ترقية دفعة 94 لرتبة عميد، ودفعة 2004 لرتبة مقدم، بهدف إعداد جيل جديد من القيادات الوسطى يمثل مستقبل قيادات الجهاز الأمني.

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وتبدأ القيادات في تنفيذ الحركة مطلع أغسطس المقبل، كما سيتم فتح باب التظلم.

كانت وزارة الداخلية قد اعتمدت حركة تنقلات أفراد الشرطة السنوية؛ في مطلع شهر يوليو، حيث شهدت تحركا بين الأفراد والأمناء من مواقعهم لأماكن جديدة.

وتنطبق الحركة السنوية لتنقلات أفراد الشرطة على كل من أتم في مكان خدمته 20 عاما، وتشمل أمين الشرطة، والمساعد، والمندوب، والشرطي درجة أولى، فضلا عن الاستجابة لرغبات بعض الأمناء الذين تقدموا بطلبات نقل منذ يناير الماضي لظروف اجتماعية أو صحية، مع الوضع في الاعتبار أن هذه الحركة السنوية تراعي كل الاعتبارات العملية والاجتماعية والصحية والتقارير والتقييمات المقدمة للجنة.