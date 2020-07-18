شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر السيرة الذاتية للواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2020، في إطار تدعيم وتطوير جهاز الشرطة، فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة، حيث جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وكان من بين ترقيات وتنقلات حركة وزارة الداخلية تولى اللواء فخر الدين العربي مساعدا لوزير الداخلية، مديرا لأمن القليوبية، خلفا للواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية السابق. وننشر السيرة الذاتية لمدير أمن القليوبية الجديد، والتي جاءت على النحو التالى:

- بدأ العمل بمباحث مديرية أمن الدقهلية.

- عُين مفتشًا للمباحث الجنائية بالشرقية، ثم رئيسًا للمباحث الجنائية بنفس المديرية.

- عمل رئيسًا لفرع البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا لقطاع الجنوب.

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- تولى منصب مدير المنطقة المركزية للتهرب الضريبي.

- عمل مديرا لمباحث الجمارك.

- عين مفتشًا بقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية.

- عمل نائبا لمدير أمن الجيزة لقطاع الشمال.

- وصدر قرار وزير الداخلية، حاليًا، بتوليه منصب مساعد الوزير مدير أمن القليوبية.