شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مرشحين باليوم الأخير لترشيحات فردي «الشيوخ» في البحيرة.. والإجمالي 46 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اليوم الأخير من التقدم بأوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة البحيرة، السبت، تقدم 8 مرشحين جدد للترشح على النظام الفردي إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار صادق بلال، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات فى البحيرة، ليرتفع إجمالى عدد المتقدمين إلى 46 مرشحًا على مستوى المحافظة.
وتقدم فى اليوم الأخير كل من: فايز عبد المنعم خضرجي السقعان، هشام علي أحمد علي أبو راية، صفاء محمد مصطفى الحفناوي، قاسم مصطفى محمد شعلان، عطية عبد الفتاح خضر شاهين، طه زكريا عبد الجواد الشهاوي، مسعود عبد القادر إبراهيم يونس، أسامة رمضان عبيد عبد الله.
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