شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تشارك في إطلاق «أبلكيشن» شبابي لمواجهة «كورونا» بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شاركت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، شباب الحملة الشعبية لمكافحة فيروس «كورونا» بشبين القناطر، إطلاق أبلكيشن إلكتروني لتجميع الحالات المصابة بفيروس كورونا بدائرة المركز والتنسيق الفوري مع الإدارة الصحية لدعمهم وتوفير الأدوية والعلاج والمستلزمات لهم بجانب شن حملات توعية وتوزيع الكمامات وبدل العزل وأجهزة قياس التنفس وأجهزة الأكسجين مجانا، بالإضافة إلى تنفيذ بروتوكول تعاون مع الهلال الأحمر بمشاركة فريق طبي، حيث وجهت الشكر للشباب على جهودهم في مواجهة الجائحة.

تأتي الزيارة استمرارا لسلسلة الزيارات الميدانية التي تقوم بها ريان للمبادرات الشبابية على مستوى المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد covid19 وتشجيع الشباب ومنظمات المجتمع المدنى وتحفيزهم على الاستمرار في مكافحه انتشار الفيروس تحت بند المشاركة المجتمعية.

شارك في الجولة اللواء خالد محمدى، رئيس مدينة شبين القناطر، والدكتور مجدى البكرى، نائب رئيس المدينة.

وأكدت ريان للشباب دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية في كل ما تقوم به منظمات المجتمع المدنى عامة والشباب خاصة من جهود على مختلف الأصعدة، خاصة في جائحة كورونا، موجهة الشكر والتقدير لكل الشباب المشارك، حيث قامت بتحفيز شباب شبين القناطر على الاستمرار في مكافحة انتشار الفيروس تحت بند المشاركة المجتمعية وتقديم مزيد من الأعمال التطوعية التي تعود على وطننا الحبيب بكل خير باعتبار كلنا ننعم من أرض الكنانة «مصر المحروسة».