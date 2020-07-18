شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة»: حافز شهري مقطوع بقيمة 150 جنيهًا للعاملين بالصحف القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت الهيئة الوطنية للصحافة منح العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة بمقدار مائة وخمسين جنيهاً (150 جنيهاً)، على ألا تضم إلى الأجر الأساسى، وذلك اعتباراً من 1/7/2020. يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الوطنية للصحافة الهادفة لدعم العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، سواء (صحفيين أوإداريين أوعمالا)، والارتقاء بأحوالهم المعيشية والمالية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 86,474

تعافي 27,302

وفيات 4,188

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