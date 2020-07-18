شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل ومحافظ الشرقية يفتتحان فرع هيئة قضايا الدولة في بلبيس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والمستشار أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، فرع هيئة قضايا الدولة في مدينة بلبيس، بحضور المستشار ممدوح عبدالسلام، نائب رئيس الهيئة ورئيس قطاع شرق الدلتا، والمستشار حاتم عبدالعال، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار يسري مدني، الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، ورؤساء الهيئات القضائية وفروع هيئة قضايا الدولة بالشرقية.

وأعرب المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن سعادته لمشاركته افتتاح فرع جديد لهيئة قضايا الدولة بمدينة بلبيس، الذي يُعد أول مقر لها في الأقاليم، مؤكدا أن هيئة قضايا الدولة تُعد أعرق الهيئات القضائية، حيث أنشأت عام 1875، وخرج منها عظماء القانون ورجال الدولة.

وقال إن افتتاح فروع جديدة لهيئة قضايا الدولة بالأقاليم تقرب أعضاء هيئة قضايا الدولة من الجهات الحكومية والمحاكم المختلفة، ما يترتب عليه توفير الوقت والمراسلات وتبادل الأوراق لتؤثر وبشكل مباشر على إنجاز وحل القضايا.

وأضاف أن وزارة العدل تدعم هيئة قضايا الدولة في إنشاء المباني وإعداد المستشارين وتوفير كافة الإمكانيات لكونها رافدًا أصيلًا من روافد وزارة العدل، التي تمثل المظلة الإدارية لكل الجهات الإدارية المرموقة والمنصوص عليها في الدستور لتحقيق الرفعة المنشودة لوطننا الغالي مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جهته، أعرب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن فخره واعتزازه لتواجده بين رجال قضاء مصر الشامخ العظيم ومشاركة مستشاري هيئة قضايا الدولة بالشرقية إفتتاح مقرهم الجديد الذي يٌعد إمتداداً للتعاون بين الهيئة والمحافظة للدفاع عن حقوق الدولة لما للهيئة من تاريخ مشرف في محراب العدالة.

وأشاد محافظ الشرقية بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات الهامة والموضوعات الحيوية لسرعة إنجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية.

وأكد المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هيئة قضايا الدولة تحمل لواء الدفاع عن حقوق الدولة ومقدراتها بكل ما أوتت من قوة منذ نشأتها عام 1875، ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم تمارس مهام عملها بإخلاص وتفاني.

وأوضح رئيس هيئة قضايا الدولة أن الهيئة تسعى جاهدة لتوفير المناخ المناسب للعمل تيسيراً على المستشارين في إتمام أعمالهم، معربا عن سعادته بافتتاح مقر جديد من شأنه أن يُساهم في تيسير أعمال المستشارين القائمين بالدفاع عن حقوق الدولة داخل المحافظة لتحقيق العدالة الناجزة.

Advertisements

وأشار إلى أنه من المقرر افتتاح العديد من المقار الجديدة للهيئة في (الإسكندرية– التجمع الخامس– أكتوبر– بني سويف– طنطا– المنصورة– الغردقة– مرسى مطروح– جنوب سيناء)، مقدماً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه الدائم والمستمر بفرع هيئة قضايا الدولة.

وقال: «سننشئ مدرسة عريقة تمتهن صياغة عقود الدولة وتحمي حقوقها ومقدراتها وسننشئ إدارة لتدريب العاملين بالإدارات القانونية في المحافظات والوزارات، وكذلك مدرسة لتسوية منازعات الدولة وصولاً للعدالة الناجزة والسريعة وتعزيز آلية التعاون مع الوزارات والمحافظات لوضع آلية تنفيذ استرداد مستحقات الدولة بدلاً أن تسقط بالتقادم».

وأهدى محافظ الشرقية درع المحافظة للمستشار عمر مروان، وزير العدل، تقديراً لدعمه الدائم والمستمر والاهتمام بفروع هيئة قضايا الدولة بالمحافظة، كما أهدى درع المحافظة للمستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر، فيما أهدى رئيس هيئة قضايا الدولة درع الهيئة لمحافظ الشرقية.

المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يفتتحان فرع هيئة قضايا الدولة بمدينة بلبيس فى الشرقية

المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يفتتحان فرع هيئة قضايا الدولة بمدينة بلبيس فى الشرقية

المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يفتتحان فرع هيئة قضايا الدولة بمدينة بلبيس فى الشرقية