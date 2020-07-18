شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب لاستخدام «علف الفيل» في تحسين مياه الصرف الصحي المعالج بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أن الشركة تنفذ حاليا تجارب حقلية لزراعة نبات «علف الفيل» بالأراضي الرطبة بالمناطق المتاخمة لبرك الأكسدة بمحطة معالجة صرف صحى جرجا، ومحطة معالجة صرف صحى طهطا، لتحسين مياه الصرف الصحي المعالج.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، في تصريحات، السبت، أنه تم الاستعانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية لتنفيذ تلك التجارب الحقلية، وبمشاركة المراكز والجهات البحثية بجنوب الصعيد، لرفع كفاءة وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي بنظام برك الأكسدة، ولتحسين مواصفات السيب النهائي.

وأشار إلى اختيار نبات «علف الفيل» لقدرته الفائقة على تحويل محتوى مياه الصرف الصحي المعالج من العناصر السمادية الرئيسية والصغرى داخل مجموعها الخضري، إضافة إلى استهلاكه المرتفع لمياه الصرف الصحي المعالج، ومغذيات التربة، وكذلك لكونه نبات ذو عائد اقتصادي.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج تنفذ تجارب لاستخدام نبات علف الفيل في تحسين مياه الصرف الصحي المعالج بالمحافظة

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج تنفذ تجارب لاستخدام نبات علف الفيل في تحسين مياه الصرف الصحي المعالج بالمحافظة

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج تنفذ تجارب لاستخدام نبات علف الفيل في تحسين مياه الصرف الصحي المعالج بالمحافظة