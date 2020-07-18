شكرا لقرائتكم خبر عن منع مرور «الكارو» و«الحنطور» بشوارع بني سويف الرئيسية.. وحظر الطائرات الورقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بإصدار كتاب دوري وتعميمه على مستوى الوحدات المحلية السبع، يتضمن حظر استخدام الطائرات الورقية، وحظر مرور عربات الكارو وعربات الحنطور بمنطقة كورنيش النيل والشوارع الرئيسية بالمدن، لما تلاحظ من وجود بعض المظاهر التي تسيء للشكل الحضاري للمحافظة بتلك الأماكن، وتؤثر سلبا على حركة السير والمرور، مشددا على المتابعة الميداني لتنفيذ هذه الإجراءات وضمان استمرارها وعدم مخالفتها.

جاء ذلك خلال اجتماعه باللواء هشام شادي، السكرتير العام، السبت، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات والمشروعات، وما يستجد من أعمال وقرارات، وتقارير المتابعة اليومية لمستوى الخدمات، والحالة العامة بالشارع السويفي.

وشدد المحافظ على أهمية هذه الإجراءات، وأنها تعد مطلبا أساسيا لكثير من المواطنين، موجها بأهمية التوعية بأن تلك السلوكيات تؤثر سلبا في كثير من المناحي.

وأوضح المحافظ بأن هذه السلوكيات تساهم في ظهور العشوائية خاصة بمنطقة الكورنيش والميادين والشوارع الرئيسية، وتعددت تلك المظاهر ما بين انتشار ظاهرة الطائرات الورقية بكثرة، بجانب حرص بعض أصحاب عربات الكارو على المرور من تلك الشوارع خاصة الكورنيش، مما قد يؤدي لتعطل حركة المرور، وقد تتسبب في حوادث مرورية، فضلا عن الإساءة للشكل الحضاري بتلك المناطق.

من جهته، أوضح اللواء هشام شادي، السكرتير العام، أنه تنفيذا لتوجهات المحافظ تم إصدار الكتاب الدوري، وإرساله للجهات المعنية بالتنفيذ وهي: الوحدات المحلية السبع وإدراة المرور، وشرطة المرافق، مشيرا إلى أنه ستتم متابعة تنفيذ تلك التوجيهات من خلال لجان المتابعة بالوحدات المحلية، ولجان المتابعة بديوان عام المحافظة التي تمر بشكل دوري لمتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات وكل ما يستجد من توجيهات، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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