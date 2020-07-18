اليوم.. إعلان أسماء المرشحين والقوائم النهائية لـ«الشيوخ» غدا باليوم السابع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: اليوم.. إعلان أسماء المرشحين والقوائم النهائية لـ«الشيوخ»

اليوم.. إعلان أسماء المرشحين والقوائم النهائية لـ«الشيوخ».. فتح باب الطعون أمام القضاء الإدارى أيام 19 و20 و21 يوليو.. و«من أجل مصر» تخوض سباق «الشيوخ» بـ100 مرشح من 11 حزبا سياسيا

الحكومة تستجيب لطلب الطفلة «فرح» بعد نشر استغاثتها بمواقع التواصل.. فرح: «نفسى أرجع تانى ألعب وأجرى من غير ماحد يخاف من شكلى».. ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء: نقلها من المنوفية إلى قسم التجميل بمستشفيات جامعة عين شمس لإجراء الجراحة المطلوبة

أكبر حركة تنقلات فى الشرطة بشعار «جيل جديد من القيادات الشابة».. الرئيس يلتقى وزير الداخلية.. وتصعيد 10 مساعدين للوزير و9 مديرى أمن و9 مديرى إدارة.. ضخ دماء جديدة لتطوير آليات العمل الشرطى.. وناصر للإعلام وشلبى للمنافذ والعبودى لمكافحة المخدرات

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قطار الثانوية يصل محطته الأخيرة للأدبى وعلمى علوم.. الطلاب يؤدون اليوم الامتحان فى علم النفس والجيولوجيا والتفاضل.. ورئيس الامتحانات: نجحنا فى تأمين الطلاب ضد كورونا وحققنا تكافؤ الفرص بالتصدى للغش

إغلاق 6 مستشفيات خاصة لمخالفتها أسعار «كورونا».. حملات مستمرة على المستشفيات.. والمخالف يواجه إلغاء الترخيص.. مستشار «الصحة»: 35% فائضًا في أسرة العزل بالمستشفيات الحكومية

يدعم العدوان التركى ووجود الدواعش في بلاده.. خالد مشرى إخوانى ليبى شعاره «الفساد والخيانة»

مصر ترفض التدخلات التركية فى الشأن العربى.. «الخارجية»: تدخلات أنقره تفتقر إلى أى سند شرعى وتنتهك قرارات مجلس الأمن فى العراق وسوريا ولي

«عودة الروح» لحدائق القناطر الخيرية.. تنفيذ مخطط لتطوير 10 حدائق بمساحة 68 فدانا

الجامعات تمتحن «العملى» لطلاب الفرق النهائية بعد عيد الأضحى.. تأكيدات على الإجراءات الاحترازية.. وطب كفر الشيخ: الامتحانات فى أكتوبر

260 مليون جنيه استثمارات لتنفيذ مشروعات «تكافل وكرامة» في 8 قرى بالبحيرة.. مدبولى: الدولة بكل أجهزتها تحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية فى إطار المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بما يُسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف المحافظات المستهدفة والارتقاء بمستوى معيشتهم

«التموين» تبحث إنشاء مناطق لوجستية ومراكز تجارية فى جنوب سيناء.. اللواء خالد فودة: توطين مليون مواطن بجنوب سيناء خلال الفترة المقبلة.. الرئيس لديه اهتمام بالمشروعات التنموية بالمحافظة.. و«التموين»: استثمارات بـ50 مليار جنيه في 11 محافظة