إنفوجراف.. ما بين الإلغاء والعودة.. تعديلات دستورية حددت مصير مجلس الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتباط وثيق بين مجلس الشيوخ -الشورى سابقا- بغالبية التعديلات الدستورية التى حدثت فى مصر منذ عام 1979، فقد كان المجلس جزءا دائما منها سواء من خلال النص على وجوده أو التعديل فى صلاحياته أو الغاءه أو عودته مرة أخرى للعمل، وفيما يلى أبرز محطات التعديلات الدستورية الخاصة بمجلس الشيوخ أو الشورى سابقا : تعديلات 1979 استحدثت الشورى "الشيوخ حاليًا" وحدد اختصاصاته وأضافت بابا له بالدستور تعديلات 2007 منح المجلس مزيدًا من الصلاحيات Advertisements أصبح من حقه الاعتراض على المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى الحدود دستور 2014 ألغى العمل بنظام الغرفتين البرلمانيتين، ولم يعد مجلس الشورى موجودا تعديلات 2019 أعادت المجلس للحياة السياسية لكن بمسمى "الشيوخ"

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