شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للانتخابات": غير مسموح للوافد بالتصويت فى غير لجنته الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أنه غير مسموح للناخبين الوافدين الذين يتواجدون فى غير موطنهم الانتخابى ومحل إقامتهم، بالإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ فى غير دوائرهم، مشيرًا إلى أن كل ناخب يُبدى رأيه، فى لجنته الانتخابية المحددة وفقا للرقم القومى الخاص به.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، إن تخصيص لجان للوافدين يكون فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات فقط حيث يسمح للوافدين التصويت في غير محل إقامته بأي لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، بينما غير مسموح ذلك فى انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب .

ويذكر تجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

وتكون جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.