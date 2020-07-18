أخبار مصر اليوم.. بالأسماء.. حركة تنقلات الداخلية لعام 2020 كاملة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، بالأسماء.. حركة تنقلات الداخلية لعام 2020 كاملة.

الرئيس السيسى يعقد اجتماعا مع وزير الداخلية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع صباح اليوم مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

بالأسماء.. حركة تنقلات الداخلية لعام 2020 كاملة

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2020، في إطار تدعيم وتطوير جهاز الشرطة.

"الخارجية": مصر ترفض التدخلات السياسية والعسكرية التركية فى الشأن العربى

أبدى أحمد حافظ ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم السبت، اندهاشه من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية.

الهيئة الوطنية تعلن غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على قيام لجان متابعة سير العملية الانتخابية فى المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، بغلق باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ منذ قليل فى تمام الساعة الثانية ظهر اليوم السبت.

وزير خارجية أرمينيا: تركيا مصدر توتر الشرق الأوسط وتحاول فرض سيطرتها

اتهم زهراب مناتساكانيان ، وزير خارجية أرمينيا، تركيا بالعمل على زيادة التوتر في أماكن عدة ، منوها بتدخل أنقرة وتسببها في زيادة التوتر شرقي المتوسط وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

خبير لـ"تلفزيون الخليج 365": قانون المركبات لن يسمح إلا بتشغيل "سايس صالح"

قال الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إنه لن يتم السماح للمواطنين بـ"ركن" السيارة فى أى مكان بعد التطبيق الفعلى لقانون تنظيم انتظار المركبات، مشيراً إلى أنه سيتم الركن فقط فى ساحات محددة للانتظار، موضحاً أنه إذا كانت الساحة ممتلئة فإنه سيتم التوجه لأقرب ساحة.

إزاى تشترى ذهب في مصر بمصنعية من 20 إلى 40 جنيها؟

يبدو أن حجم الطلب على الذهب في مصر لا يزال في أزمة كبيرة، إذ يتراجع الشراء بصورة ملحوظة في أسواق الصاغة بمصر، وذلك بعد أن تخطي السعر حاجز ال 800 جنيها للجرام، وهو مستوي تاريخي سجله المعدن النفيس لأول مرة.

وزير التعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لمادتى الرياضيات التطبيقية بنسبة نجاح 87%

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، السبت، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الرياضيات التطبيقية ومادة الأحياء بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020 (الدور الأول).

كنترولات الثانوية تبدأ اليوم تصحيح العينة العشوائية لكيمياء الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن كنترولات الثانوية العامة تبدأ اليوم السبت فى تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة الكيمياء والتى أدى فيها الطلاب امتحاناتهم الأسبوع الماضى.

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شاهد .. الميت الحى .. رحلة عودة مدرس توفى من 4 شهور وعاد للحياة

يقدم الخليج 365 فيديو لايف من أمام مركز شرطة الزقازيق، لرصد قصة "محمد الجمال" المدرس العائد للحياة من الموت، بعد أن اختفى فى شهر يناير الماضى، وتم العثور على جثمانه فى مشرحة مستشفى بالشرقية، وتعرفت أسرته عليه وتم دفنه فى 21 مارس بالقرية، وبالأمس أحد شباب القرية شاهده يسير بالقرية وتتبعه وهو يسير فى المقابر وتم العثور عليه، والتوجه به لمركز شرطة الزقازيق.

لماذا يجلس محمد رمضان فى الساحل بعد حكم حبسه؟.. تعرف على موقفه في القضية

قضت محكمة جنح الدقى، في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسىء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

مهندس مصري يبتكر وحدات مكتبية لحماية الموظفين من كورونا ويفوز بجائزة فرنسية

استطاع المهندس المعماري والمصمم المصري محمد رضوان، تصميم مكاتب لحماية الموظفين والعمال من فيروس كورونا، حيث تتميز الوحدات بالتعقيم والغلق المحكم، فضلا عن أنها مزودة بتقنية بصمة الوجه، وفاز التصميم بجائزة أفضل تصميم في مسابقة DNA في باريس.

فيديو .. مواطن وزوجته يعتديان على فريق التمريض بمركز صحة الأسرة بالطالبية

تعدى مواطن وزوجته على فريق التمريض بمركز صحة الاسرة بالطالبية التابع لإدارة العمرانية بشارع الهرم وذلك خلال تطعيم الأطفال ضمن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ، حيث يقوم فريق التمريض داخل مكتب الصحة بإعطاء كل مواطن رقم تسلسل منعا للتزاحم ولعدم دخول شخص قبل الاخر الا بأسبقية الحضور وبترتيب الأرقام .

حركة تنقلات الداخلية..أهم 10 ملفات أمام مدراء الأمن

تنتظر مدراء الأمن الجدد عدد من الملفات الأمنية الهامة لاستكمالها خلال الفترة المقبلة، فى إطار حرب الشرطة على الجريمة والتصدى لها بكافة صورها.

هل أجرة "ركن" السيارات موحدة بقانون الانتظار..أعمل إيه لو اتخانقت مع السايس؟

قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إنه يلزم لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات، تدشين لجنة بكل محافظة أو لجنة بكل مدينة، كي تحدد الأماكن التي بسمح فيها بالانتظار، كذلك المبالغ التي يتم تحصيلها من المواطنين للانتظار.

حبس والد الطفلة «مكة» لشروعه فى قتلها وإكراهه والدتها التوقيع على مستندات

أمرت النيابة العامة بحبس والد الطفلة «مكة» احتياطيًّا؛ لاتهامه بالشروع في قتلها، وإكراهه والدتها على التوقيع على مستندات.

لجنة مكافحة كورونا: تخطينا مرحلة ذروة الفيروس.. وحدوث موجة ثانية قيد الدراسة

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر تخطت مصر مرحلة الذورة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، قائلة:"نتمني إلا تحدث موجة ثانية، لا نعرف إذا كان ستحدث موجة ثانية أو لا والموضوع تحت الدراسة والمتابعة".

البابا تواضروس الثانى ينفى إصابته بفيروس كورونا

نفى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صحة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابته بفيروس كورونا.

التعليم تعتمد نسبة النجاح فى عينة الأحياء للثانوية العامة بنسبة نجاح 92.4%

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نسبة النجاح فى العينة العشوائية لمادة الأحياء حيث جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية للمادة، والبالغ عدد أوراقها (11821) ورقة، أسفرت عن نجاح (10927) طالبا/طالبة بنسبة نجاح 92.4%.