شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة التأمين الاجتماعى: الرئيس وجه بصرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وشراء احتياجاتهم قبل العيد.
وقال رئيس الهيئة في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، إنه من المقرر بدء الصرف يوم السبت المقبل الموافق 25 يوليو الجاري بدلا من الصرف في المواعيد الاعتيادية والتي تبدأ من أول أغسطس حتى يوم 10 من نفس الشهر، وذلك من منافذ الهيئة ومكاتب البريد والبنوك بالنسبة للمعاشات المحولة عليها إلى جانب ماكينات الصراف الآلية التابعة للبنوك.
وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بوضع خطة الصرف التي تراعي تطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية أصحاب المعاشات من خطر العدوي بفيروس كورونا المستجد عقب إعلان دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر ذي الحجة، هذا بجانب التنسيق مع المحافظين والمسئولين المعنيين بتنفيذ خطة الصرف بالتعاون مع الهيئة.
وأوضح اللواء جمال عوض، أنه من المقرر تشكيل غرفة عمليات مركزية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة عملية صرف المعاشات وتذليل أي معوقات أمام عملية الصرف.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة التأمين الاجتماعى: الرئيس وجه بصرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.