شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: تخطينا مرحلة ذروة الفيروس.. وحدوث موجة ثانية قيد الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر تخطت مصر مرحلة الذورة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، قائلة:"نتمني إلا تحدث موجة ثانية، لا نعرف إذا كان ستحدث موجة ثانية أو لا والموضوع تحت الدراسة والمتابعة".

وأضافت العسال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دي إم سي: الأمور على ما يرام، كما أن المعدلات مقبولة للغاية، وتخطينا مرحلة الذورة، مشيرة إلى أن هناك الكثير من مستشفيات العزل الصحي بدأت في الإغلاق والعودة للعمل بشكل طبييعي.

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وأكملت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن حالات فيروس كورونا حالياً معظمها بسيطة ومتوسطة، كما أن هناك أكثر من عامل لانخفاض معدلات الإصابات ولكن الموضوع قيد الدراسة، مناشدة المواطنين بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.