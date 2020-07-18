العودة من الباب الكبير.. اللواء هشام صادق مديرا للحماية المدنية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

365 يوما قضاها اللواء هشام صادق خارج إدارة الحماية المدنية بالجيزة بعد نقله إلى قطاع مصلحة الحماية المدنية قبل أن يعود كمساعدا لوزير الداخلية مديرا للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة خلال حركة التنقلات السنوية لجهاز الشرطة.

في يوليو من عام 2018، ترأس اللواء "صادق" إدارة الحماية المدنية بالجيزة قادما من محافظة جنوب سيناء ليحدث طفرة في الإدارة الخدمية.

Advertisements

طوال فترة عمله، شارك اللواء هشام صادق في عشرات البلاغات أبرزها حرائق المنطقة الصناعية في 6 أكتوبر، ومخازن الأخشاب بالوراق وإمبابة.

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، حركة تنقلات قيادات الوزارة، وذلك فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.