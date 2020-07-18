قبل ترويجها بالأسواق.. ضبط 3500 كمامة مجهولة المصدر بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية، خلال حملاتهم على الأسواق والمحال التجارية بمختلف دوائر المحافظة لمكافحة جرائم الغش التجاري والتربح، من القبض على المدير المسئول عن محل لبيع المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بحيازته 3500 قطعة مستلزمات طبية تم حجبها عن التداول بقصد رفع أسعارها.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين بالمديرية، أفادت بقيام المدير المسئول عن محل لبيع وتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين شرق الإسكندرية ببيع وحجب مستلزمات طبية عن التداول لرفع أسعارها وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وبعد التأكد من سلامة التحريات وتقنين الإجراءات تم تفتيش المحل وضبط داخله 3500 قطعة مستلزمات طبية (كمامة) مجهولة المصدر.

تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.